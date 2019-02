22 febbraio 2019- 17:11 Ue: Tria, 'rivedere Fiscal compact, tecnicismi non ricostruiscono fiducia'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - E quello che Tria ha tenuto subito a precisare è che l'Italia non sta chiedendo che non vi siano regole. Per fronteggiare i momenti di crisi "quello che sto suggerendo - ha puntualizzato - non è non avere regole ma che nelle politiche economiche i tecnicismi non dovrebbero avere lo stesso peso politico delle ragioni fondamentali del cooperare tra nazioni. Non ricostruiremo mai la fiducia in questo modo. Prima dobbiamo guardare perché stiamo insieme e poi guardare come stiamo insieme e se l'architettura risponde efficacemente. E oggi avviene il contrario", ha ammonito."Durante il processo per l'approvazione della legge di Bilancio sembrava che l'Italia volesse mettere in discussione le regole tecniche e addirittura la moneta unica, come se l'unico motivo per stare insieme fosse il rispetto delle regole fiscali. Ma il progetto europeo - ha detto Tria - ha bisogno di puntare a qualcosa di più grande, giocando un ruolo più decisivo per una globalizzazione sostenibile". E' una fase, quella che stiamo vivendo, ha incalzato ancora Tria, che richiede "un grande sforzo comune europeo per governare i cambiamenti perché la concorrenza leale prevalga sempre sul conflitto. Il percorso necessario per uscire dalla trappola è recuperare la fiducia".