22 febbraio 2019- 17:11 Ue: Tria, 'rivedere Fiscal compact, tecnicismi non ricostruiscono fiducia'/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - "Non vi sono istituzioni o governance globali che affrontino il tema dei perdenti e la Ue non sfugge a questo tema anche se appare più attrezzata del resto del mondo se ritrova le ragioni dello stare insieme. Se non agiamo, rischiamo un collasso disastroso. Lo scenario è lungo e complesso, ma sicuramente migliore di quello di un sistema che si autodistrugge per contraddizioni interne". Ed è la politica che deve portare questa priorità sul tavolo della Ue. Per il ministro Tria, quello di oggi è stato un ritorno a 'casa'. "Benvenuto nella tua facoltà", è stato il saluto a lui rivolto dal rettore dell'ateneo romano, Giuseppe Novelli. E, quando alla fine della cerimonia, lo stesso Novelli gli ha consegnato una medaglia, come riconoscimento alla carriera accademica dell'Università dove è stato professore ordinario e preside della facoltà di Economia, Tria non ha nascosto la sua "sorpresa" con un battuta: "in questo anno ho avuto shock emotivi ma questo è uno positivo. E' un'emozione buona. E' come il colesterolo: c'è quello buono e quello cattivo".