30 maggio 2019- 17:55 Ue: Tria, 'spendere di più in investimenti pubblici e protezione sociale'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Bisogna spendere di più in investimenti pubblici" a livello europeo, "non solo in infrastrutture ma anche in tecnologia". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. In Europa, rileva, "noi stiamo discutendo sempre intorno a delle regole. Discutiamo su come dobbiamo stare insieme, su come ci dobbiamo regolare ma non discutiamo mai o quasi mai perché dobbiamo stare insieme. Il perché lo sapevamo quando avevamo deciso di fare l'Unione Europea: per essere più grandi, per poter competere nel mondo. Ma ora non basta se ogni paese va per conto suo". Per Tria "dobbiamo avere politiche europeo, non solo regole di condominio sul come stare insieme" e quindi puntando anche su politiche per l'istruzione e sulla protezione sociale.Per il ministro, "se non vogliamo far crescere movimenti anti globalizzazioni e protezionistici" legati alla globalizzazione "che ha creato delle polarizzazioni a livello globale ma anche nella società bisogna cambiare le regole che non funzionano".