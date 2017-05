UE: VENEZIA, DAL 5 AL 25 MAGGIO FESTA DELL'EUROPA 2017

3 maggio 2017- 15:08

Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Dal 5 al 25 maggio 2017 l’Europa diventa protagonista a Venezia con “L'Unione europea tra passato e futuro”, un grande evento nel cuore della città lagunare per celebrare la Festa dell'Europa giunta alla sua V edizione. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra Comune di Venezia - Europe Direct, Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo - Ufficio d'informazione in Italia, Commissione Europea - Rappresentanza in Italia, si propone di mettere in risalto la “vocazione europea” del capoluogo lagunare, quale luogo di riflessione sull’Europa. La manifestazione vuole ricordare le due date storiche più significative per l'Europa: il 5 maggio 1949, fondazione del Consiglio d'Europa attraverso il Trattato di Londra e il 9 maggio 1950, nascita dell'Unione europea con la "dichiarazione Schuman" in occasione del discorso di Parigi.Per tutta la durata dell'evento, le facciate di Ca' Farsetti, Ca' Loredan, del Municipio di Mestre e la Torre Civica, vestiranno europeo mediante una illuminazione blu. Ricco il programma di iniziative, mostre ed incontri finalizzati a favorire una cittadinanza europea più consapevole . Venti giorni complessivi di manifestazioni, decine di appuntamenti tra incontri, mostre, film e seminari, migliaia di persone previste tra giovani e cittadini, una ventina di partner coinvolti tra istituzioni e organizzazioni locali, nazionali ed europee.La Festa dell’Europa si apre venerdì 5 maggio, alle ore 11, a Venezia con l’inaugurazione della mostra “Le madri e i padri fondatori dell’Unione europea”, leader visionari che hanno ispirato la creazione dell'Unione europea in cui viviamo oggi. La mostra sarà aperta al pubblico dal 5 al 25 maggio nell'isola di San Servolo e sarà visitabile tutti i giorni dalle 8 alle 22 con ingresso gratuito. Da venerdì 5 a domenica 7 maggio, dalle 9 alle 18.30 alla Venice International University presso l’isola di San Servolo, si terrà il primo VeUMEU – Venice Universities Model European Union, simulazione dell’Unione europea per gli studenti universitari sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo. L’evento è riservato agli studenti iscritti.