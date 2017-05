UE: VENEZIA, DAL 5 AL 25 MAGGIO FESTA DELL'EUROPA 2017 (2)

3 maggio 2017- 15:08

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Martedì 9 maggio alle 12.30 i festeggiamenti coinvolgono tutti gli studenti fruitori della mensa universitaria ESU di Venezia (Fondamenta Rio Novo 3647) con “European lunch time happening, storie di studenti in mobilità europea”, un reading a cura di Shylock CUT di Venezia tra atmosfere di viaggio, scambi interculturali e suggestioni musicali per celebrare i 30 anni del programma europeo Erasmus. Martedì 9 maggio le celebrazioni continuano alle ore 16 presso il caffè del cortile dell'Università Ca' Foscari (Dorsoduro, 3246) con il primo degli incontri “Caffè Europa” sui temi prioritari per l'Unione europea con autorità ed esperti insieme ai cittadini: “The last men in Europe. Quali tipi umani daranno vita all'Europa?”. Free drink fino ad esaurimento postiMercoledì 10 maggio, alle 9 e alle 11, si tiene all'Auditorium Plip di Mestre lo spettacolo “Una favola d’Europa”, lettura animata di fiabe europee per le scuole elementari con la Compagnia teatrale Pantakin, per mettere in evidenza ciò che unisce i cittadini europei a partire dalle fiabe e per valorizzare nei bambini il rispetto della diversità e il dialogo interculturale. Mercoledì 10 maggio le celebrazioni proseguiranno alle ore 17.30 con il tavolo di discussione sul volume “Donne, violenza e diritto internazionale” di Sara De Vido presso la sede del Consiglio d'Europa (Procuratie vecchie , San Marco 180/c). Ingresso gratuito su prenotazione infoeuropa@comune.venezia.it.