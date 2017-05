UE: VENEZIA, DAL 5 AL 25 MAGGIO FESTA DELL'EUROPA 2017 (3)

3 maggio 2017- 15:08

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Giovedì 11 maggio, dalle 9.30 alle 13, all’Auditorium della Città Metropolitana di Venezia in via Forte Marghera, la Festa dell’Europa si celebra con “L'Europa per i giovani”, convegno aperto alla cittadinanza e ai giovani sulle opportunità messe a disposizione dall’Unione europea, sul grande programma comunitario Erasmus +, sulla mobilità giovanile transnazionale e sulla cittadinanza europea attiva. Durante il convegno si terrà anche la premiazione del concorso”"Diventiamo cittadini europei” del MFE Movimento Federalista Europeo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.Martedì 16 maggio la cittadinanza è invitata a partecipare al convegno “Da immigrati a produttori - L’inclusione produttiva dei migranti: buone pratiche e criticità del e per il Nord-Est”. L'incontro si tiene dalle 16 alle 18.30 nella sala conferenze Orio-Zanetto del Campus scientifico di via Torino 155. Mercoledì 17 maggio, alle 16.30, ci spostiamo al Cinema Dante d’essai (via Sernaglia 10) per la proiezione del film “Un posto altrove” di Luca Sella e Andrea Onori che racconta di due esperienze migranti positive a Venezia. A seguito della proiezione si tiene un dibattito. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Giovedì 18 maggio, alle 17.30 nella sede del Consiglio d'Europa (Procuratie vecchie, San Marco 180/c) si tiene il tavolo di discussione sul volume “Al termine del binario: Auschwitz” di Aldo Navoni e Federica Pozzi. Ingresso gratuito su prenotazione infoeuropa@comune.venezia.it.