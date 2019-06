22 giugno 2019- 15:01 Ue: Vestager, 'preoccupata da populismo in ogni sua forma'

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Il populismo mi preoccupa in tutte le sue forme” e quello che sta succedendo in Italia non è affatto nuovo: “Non è un’idea nuova che qualcuno dica: ‘Tutti gli altri non hanno capito niente, io ho capito tutto e ho qui la soluzione miracolosa per tutti i vostri problemi’". Lo ha detto il Commissario Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager, al TechFestival, l’evento sull’innovazione organizzato a Venezia dal Foglio. "Questa è un’idea vecchia. Non molto innovativa. I libri di storia sono pieni di esempi così. Ciò che deve far pensare è che i cittadini credano a queste storie e dicano: ‘Voglio votare per lui’”. La soluzione, secondo Vestager, è in più parti. La prima, bisogna studiare: “Dobbiamo pensare, ascoltare, parlare con le persone e infine decidere e agire”. La seconda, bisogna riappropriarsi della realtà: “Dobbiamo interrompere la retorica delle soluzioni miracolose e cominciare a trovare risposte che funzionino nella vita reale”.