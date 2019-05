28 maggio 2019- 15:24 Ue: Zaia, 'Io commissario? No, sono concentrato su autonomia'

Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - "Il mio nome viene fuori per i ruoli piu' vari prima o dopo ogni elezione, ma non vado a fare il Commissario in Europa". Lo ha assicurato il presidente del Veneto, Luca Zaia, rispondendo ai cronisti sui rumor su un suo eventuale incarico a Bruxelles. "Sono manfrine - ha spiegato Zaia -, io sono concentrato sull'autonomia, sulla Pedemontana veneta, sulle Olimpiadi invernali, sui dossier Unesco, sulla questione Pfas, il più grande inquinamento che abbiamo in Veneto, ma anche a livello nazionale ed internazionale, e sul rilancio dell'economia: di questi dossier ho le carte sulla mia scrivania non di altre cose", ha concluso.