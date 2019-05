28 maggio 2019- 15:30 Ue: Zaia, 'norme non sono i 'Dieci comandamenti''

Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - "In Europa non ci sono i Dieci comandamenti quindi l'Europa e' anche un contesto dove si va a trattare e a negoziare facendo l'impossibile per portare a casa un risultato". Lo ha sottolineato il governatore del Veneto Luca Zaia oggi rispondendo alle domande sull'Europa del dopo voto. "Da queste elezioni e' uscita una forza politica autorevole e l'Europa ne deve tenere conto - ha spiegato - Fin dove spingersi in questo cambiamento? fino al momento in cui riparte l'economia. Se riparte sono risolti tutti i problemi, altrimenti l'Europa non ci viene ad aiutare".