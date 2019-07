10 luglio 2019- 15:56 Ue: Zingaretti, 'da Von der Leyen segnali dannosi per Italia'

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo chiesto il voto degli elettori per cambiare l'Europa, per una svolta politica, economica e sociale. Da von der Leyen per ora segnali insufficienti e dannosi per l'Italia. Il Governo ha sbagliato. Per la crescita, il lavoro e lo sviluppo sarebbe stato meglio Timmermans". Lo scrive su twitter Nicola Zingaretti.