19 luglio 2019- 16:32 Ue: Zingaretti, 'sfuma commissario italiano? vedremo da accordicchi di queste ore'

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - E' sfumata la possibilità di un commissario italiano in Ue? "Su questo non ho la più pallida idea, fa parte degli accordicchi di queste ore che mettono in secondo piano interessi del Paese". Lo dice Nicola Zingaretti a Radio radicale.