UE-CINA: DE VINCENTI, ITALIA PROTAGONISTA NUOVA VIA DELLA SETA

20 gennaio 2018- 14:20

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - "In Italia siamo impegnati da Nord a Sud nello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi logistici necessari per essere protagonisti con l'Europa della nuova Via della Seta". Ad affermarlo il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, ha concluso, a Palazzo Ca' Vendramin Calergi a Venezia, l’incontro promosso dalla presidenza italiana della strategia macroregionale Eusair e dedicato alle opportunità di sviluppo connesse con il rafforzamento dei legami infrastrutturali e turistici tra la Repubblica Popolare Cinese e l’Europa.“Da secoli, i Paesi che partecipano alla strategia Adriatico-Ionica, e tra questi l’Italia in maniera particolare, costituiscono la porta marittima di accesso ai traffici commerciali tra l’Europa e l’Oriente. Il miglioramento e il rafforzamento dei porti, degli aeroporti e delle reti di trasporto terrestre di quest’area costituiscono -ha detto De Vincenti - una delle maggiori opportunità per garantire un’adeguata risposta ai crescenti flussi turistici e commerciali che lungo l’itinerario della via della seta si stanno sviluppando in misura vieppiù crescente".“Sta a noi - ha osservato ancora il Ministro - utilizzare queste opportunità per promuovere una crescita sostenibile fondata sulla cooperazione e sulla creazione di reti che dialoghino a livello sovranazionale”.