Ue-Giappone: Confartigianato veneto, un bene per cittadini, Pmi e Made in Italy (2)

17 luglio 2018 Ue-Giappone: Confartigianato veneto, un bene per cittadini, Pmi e Made in Italy

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Da qui l’importanza dell'accordo di partenariato economico con il Giappone per le nostre imprese -sottolinea il Presidente- che prevede, oltre ad una attenzione particolare per l’alimentare, di eliminare quote e dazi in vigore per vestiti, ma anche scarpe e borse, nel corso dei prossimi anni, agevolando quindi l'esportazione del Made in Italy nel Paese del Sol Levante. Beneficeranno dell’accordo anche i macchinari industriali, prodotti farmaceutici e chimici”.“Duplice effetto quindi - conclude Bonomo - Paesi più vicini commercialmente (l’accordo ratificato, dovrebbe entrare in vigore dal 2019) e, dopo la guerra sui dazi appena innescata dagli USA, un segnale forte contro il proibizionismo”.