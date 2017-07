UE-GIAPPONE: CONFINDUSTRIA, BENE ACCORDO SU TRATTATO LIBERO SCAMBIO (2)

7 luglio 2017- 11:47

(AdnKronos) - "Alla vigilia di un G20 che si annuncia particolarmente complesso l’Unione europea ed il Giappone hanno inviato alla comunità internazionale un segnale chiaro e forte di sostegno alla liberalizzazione degli scambi come strumento di crescita economica e di creazione di posti di lavoro. Dopo il Ceta, stiamo finalmente assistendo ad un più autorevole posizionamento della UE sulla scala globale e ne siamo soddisfatti. Confindustria - conclude Ferrarini - lo richiedeva da tempo sostenendolo in ogni sede, insieme al governo che, anche su questo dossier, si è speso con determinazione per assicurare un risultato in linea con le aspettative delle imprese".