25 febbraio 2019- 12:44 Ue-Lega araba: Conte, 'in bilaterale con Al Sisi anche tema energia'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - Nel bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi "abbiamo ripassato lo stato della cooperazione con l'Italia e l'Ue, anche in campo economico. Il tema della sicurezza e della diversificazione è importante e da questo punto di vista sicuramente Egitto, Cipro, Grecia e Israele, con il coinvolgimento dell'Italia, offrono un importante contributo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sul Forum del Gas del Mediterraneo Orientale in un punto stampa da Sharm el-Sheikh, dove è in corso un vertice tra l’Unione europea e la Lega degli Stati arabi. "Il dialogo - ha ancora spiegato il premier - è costante, perché ci aspettiamo che anche da qui possano arrivare delle opportunità. Anche il tema economico, e quindi la collaborazione in campo energetico, costituisce un ulteriore fattore di stabilità sul piano politico, contribuendo alla sicurezza sociale e politica".