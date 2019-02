25 febbraio 2019- 12:25 Ue-Lega araba: Conte, 'mi batterò perché diventi appuntamento fisso'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - "Un vertice molto positivo nel suo complesso, il dialogo e e il confronto sono fondamentale e mi auguro questo possa diventare un appuntamento fisso: mi batterò in Ue per questo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un punto stampa da Sharm el-Sheikh dove è in corso un vertice tra l’Unione europea e la Lega degli Stati arabi.