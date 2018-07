8 luglio 2018- 17:33 Uim XCat, Dubai Police vince anche Gara 2 del Grand Prix a Stresa

Roma, 8 lug. (AdnKronos) - Prima della gara odierna i piloti XCat hanno voluto rendere omaggio alla città di Stresa, capitale mondiale della motonautica per questo fine settimana, allineandosi con tutte le imbarcazioni davanti al pubblico, che per l’occasione è accorso numeroso. Un’altra vittoria per Dubai Police, che dopo la Pole Position e Gara 1 vince anche Gara 2 del Grand Prix d’Italia UIM XCAT, promosso in partnership con Baia Blu d’Oriente e Alisports.com e valevole come seconda tappa del campionato UIM XCAT. L’imbarcazione guidata Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi, ha confermato il successo registrato in Gara 1, mantenendo il comando per tutta la gara.La Gara 2 ha confermato il podio della prima giornata di gara, con Abu Dhabi 4 (Shaun Torrente e Faleh Al Mansoori) in seconda posizione e 222 Offshore (Giovanni Carpitella e Darren Nicholson) che si è classificato in terza posizione. A seguire The Blue Roo (Pal Virik Nilsen e Jan Trygve Braaten), Yacht Club Como (Serafino Barlesi e Alessandro Barone), Abu Dhabi 5 (Rashid Al Tayer e Majed Al Mansoori), Kuwait (Abdullatif Al Omani e Moustafa Al Dashti), Venus Bali (Andrea Comello e Nico Caldarola), Ribot (Alfredo Amato e Daniele Martignoni) e HPI Racing Team (Francois Pinelli e Rosario Schiano). Un altro pomeriggio entusiasmante per i tanti appassionati di sport, che hanno potuto seguire da vicino le imbarcazioni che sfrecciavano sul Lago Maggiore per 55,43 miglia grazie ai motori fuoribordo Mercury Racing ROS 400.Soddisfatto Raffaele Chiulli, Presidente UIM, che ha dichiarato: “E’ stata una manifestazione ben riuscita e ben organizzata. C’è stata una risposta positiva da parte dello staff tecnico, del pubblico, dell’amministrazione e dei partner locali. Abbiamo avuto un buon seguito mediatico, anche grazie ai social e al web streaming. Questo avvicina la motonautica, che non è soltanto d’elite, a tutti gli appassionati, visto che è composta da tante discipline e categorie riservate ai ragazzi. La motonautica ha dimostrato di essere uno sport per tutti”. Presente alla giornata anche il Presidente FIM, Vincenzo Iaconianni. La classifica generale del Mondiale UIM XCAT: 1° Dubai Police (140 punti); 2° 222 Offshore (92); 3° Abu Dhabi 4 (82); 4° Team Australia (74); 5° Abu Dhabi 5 (67); 6° New Star (49); 7° Kuwait (48); 8° Venus Bali (47); 9° Ribot (36); 10° Yacht Club Como (33); 11° High Performance Italia (33); 12° Swecat Racing (26).Si conclude così un fine settimana ricco di emozioni ed eventi tra sport e spettacolo, con il Regina Palace Hotel che ha fatto da cornice a questa fantastica avventura. L’hotel stresiano ha ospitato un torneo di calcio balilla (promosso dall’associazione “Dalla Scuola allo Stadio”) ed una gara di cocktail (Cocktail XCAT Regina Race, vinta da Giovanni Carpitella)tra i piloti, oltre all’evento “Premio Regina Palace Hotel-Anna Magnani - per i 110 dalla nascita”.