18 maggio 2019- 18:38 Umbria: Agea, 'Zingaretti batta un colpo'

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Il Partito democratico è talmente attaccato alle poltrone che con il voto al Consiglio regionale umbro di oggi si mangia la parola data. Per il bene degli umbri ci auguriamo che le dimissioni di Catiuscia Marini non siano finte ma arrivino nonostante questo voto beffa. Zingaretti batta un colpo e visto che oggi si trova in Umbria inizi a far pulizia nel suo partito e costringa la Marini alle dimissioni, come già peraltro annunciato". Lo afferma l'eurodeputato M5S Laura Agea. "Gli scandali e la mala gestione della sanità umbra -aggiunge- non possono essere messi sotto al tappeto da sceneggiate ridicole che non hanno nessun rispetto per i cittadini. Il Movimento 5 Stelle non lo permetterà”.