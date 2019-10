28 ottobre 2019- 17:14 Umbria: analisi Swg, 'bocciato accordo Pd-M5S, contro oltre metà elettori 5 Stelle'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Il 54% degli elettori M5S non ha approvato l'accordo con il Pd. Tra i dem, i numeri sono più contenuti: il 38%. E' quanto emerge da un'analisi Swg sul voto in Umbria sulle ragioni che hanno portato alla bocciatura dell'esperimento Pd-5 Stelle nella regione. Tra i motivi anche l'insoddisfazione sull'azione del governo Conte: 18% tra i dem e 17% per elettori M5S.