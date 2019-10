25 ottobre 2019- 20:27 Umbria: Bersani, 'da Iv tatticismo, ma di tattica si può morire'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “Il renzismo è fatto anche di queste accortezze tattiche che poi durano quel che durano visto che di tattica si può anche morire”. Lo ha affermato Pier Luigi Bersani, ospite di 'Accordi e disaccordi', il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda sul Nove tutti i venerdì alle 22.45, a proposito della scelta di Italia viva di non presentarsi alle elezioni in Umbria.