28 ottobre 2019- 14:48 Umbria: Buffagni, 'alleanza con Pd fallita, Conte condivida più lavoro con M5S'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Secondo me il presidente Conte deve continuare a far bene il presidente come ha fatto, ricordandosi che è il presidente espresso del M5S, anche se super partes si era candidato nella squadra dei ministri del M5S. Conte deve ricordarsi di condividere maggiormente con noi" l'operato del governo". Così Stefano Buffagni, viceministro allo sviluppo Economico, commentando i risultati delle elezioni regionali in Umbria con i giornalisti videomaker. “L’esperimento col Pd è fallito, lo dicono i numeri. Io non ero molto per la quale, dopodiché qualcuno ha voluto tentare, bene che abbiamo visto i risultati...”. “Il capo politico è Di Maio, è stato votato ed è la persona migliore che abbiamo – ha aggiunto Buffagni, a margine dell’evento di Poste italiane sui piccoli comuni italiani – dopo di che questo non significa non allargare la catena di comando come chiedono in tanto, fermo restando che lui è un perno importante". "Dobbiamo tornare – sottolinea Buffagni – a essere M5S, smettila di lamentarci e raccontare la visione di Paese che abbiamo e che forse non sappiamo più raccontare”. Cosa fare dunque per i prossimi appuntamenti elettorali regionali? “Correre da soli come Movimento o con delle liste civiche, ma dico anche che non siamo mai obbligati a candidarci ovunque, non ce l'ha prescritto il medico. Le cose si devono fare quando possiamo fare la differenza. Io devo andare col Pd per far cosa? Qui non si parla mai di qual è l’obiettivo”. La foto di Narni? “Non vi posso dire cosa ho pensato - sorride Buffagni - diciamo che non porta bene fare le foto così”.