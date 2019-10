20 ottobre 2019- 16:28 Umbria: Castaldo, 'test importante ma governo avanti a prescindere'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Quello dell'Umbria è un test importante che bisogna, da un lato sottolineare ma, allo stesso tempo relativizzare. È un test figlio di una situazione molto particolare nella quale si è cercato di esprimere un'eccellenza come Bianconi al vertice di una sintesi programmatica tra più forze, per dare un'alternativa civica di sostanza e di competenza a una regione che ha bisogno di discontinuità". Lo ha detto, questa mattina a Sky, il vicepresidente dell'Europarlamento Fabio Massimo Castaldo, di M5S, spiegando che, tuttavia, "non bisogna mettere a repentaglio l'esecutivo legandolo ai risultati di questo test, sarebbe un grandissimo errore. Dall'altro lato, però, sarà interessante osservare che percezione ne avranno i cittadini".