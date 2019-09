18 settembre 2019- 21:55 **Umbria: contatti M5S-Pd, Di Maio punta a candidatura 'rosa'**

Roma, 18 set. (AdnKronos) - Contatti tra il M5S e il Pd sull'Umbria. A quanto apprende l'Adnkronos, oggi si sarebbero incontrati 'emissari' delle due parti per un confronto sul patto civico che potrebbe mettere insieme pentastellati e dem in vista dell'appuntamento elettorale del prossimo 27 ottobre. Si punta a una candidatura di alto profilo, e il Movimento, a quanto apprende l'Adnkronos, starebbe ragionando sul nome di una donna.Obiettivo superare la candidatura di Andrea Fora, l'ex-presidente di Confcooperative Umbria sul quale puntano i dem ma che non piace affatto al Movimento. Nei giorni scorsi, infatti, è arrivato il no dei vertici grillini a Fora, e anche dalle chat degli eletti umbri, pubblicate oggi dall'Adnkronos, emerge la contrarietà al nome accarezzato dal Pd. Si punta a chiudere entro domani, le prossime ore saranno decisive.