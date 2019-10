26 ottobre 2019- 09:05 Umbria: Cucinelli, 'spero vinca Bianconi, in fondo è di centrodestra'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Conosco la famiglia Bianconi da quarant’anni e sono persone perbene: Vincenzo è un equilibratore, un moderato. Per questo lo voterò. Un candidato di centrodestra, insomma. Sì, lo è sempre stato, già da quando era ragazzo. Probabilmente, per scardinare il sistema di potere della sinistra ci voleva uno dell’altra fazione. Quando mi hanno detto che il candidato di Pd e M5S sarebbe stato lui, ho pensato: ‘È una bella scelta’". Lo dice Brunello Cucinelli al Fatto Quotidiano. Vincenzo Bianconi aggiunge "non ha niente a che fare con il vecchio centrosinistra. Quello degli scandali sulla Sanità che hanno travolto la vecchia giunta. Qui in Umbria la sinistra governava da cinquant’anni e, come diceva Solone, quando stai così a lungo al potere il rischio di diventare un tiranno è molto alto".