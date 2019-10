28 ottobre 2019- 13:53 Umbria: Delrio, 'ora riflessione lucida partendo da centralità territori'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il risultato del voto in Umbria descrive una incontestabile sconfitta per la nostra coalizione che si era formata con altre forze. Dobbiamo ora riflettere sulle ragioni con lucidità e calma". Il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio commenta così il voto in Umbria."Per il Pd al centro deve esserci sempre l'ambizione di essere al fianco dei nostri cittadini con proposte chiare e forti, dando valore ai territori. Le alleanze servono se si vuole dare un governo stabile che affronti i problemi della gente. E’ stato un test regionale che quindi non ha alcun riflesso sul governo né sui contenuti della sua azione anche considerata la specificità della vicenda umbra, con un’alleanza costruita nelle ultime settimane prima del voto. Un sincero ringraziamento a Vincenzo Bianconi per l’impegno e la passione dimostrati in questa difficile battaglia".