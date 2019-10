28 ottobre 2019- 14:05 **Umbria: Di Maio, 'auguri a Tesei, per me voto sacro e indiscutibile'**

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Voglio innanzitutto fare gli auguri alla nuova governatrice dell'Umbria, Donatella Tesei", "per me il voto è sacro e non si discute". Lo ha detto, in un'intervista a Skytg24, il capo politico del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio.