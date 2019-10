25 ottobre 2019- 22:57 Umbria: Di Maio, 'non so come andrà ma assicurata a regione terza via'

Perugia, 25 ott. (Adnkronos) - "Non lo so come andrà domenica, dobbiamo essere orgogliosi di aver assicurato una terza via a questa regione. Chi sceglie Vincenzo Bianconi sceglie un progetto nel quale le forze politiche non mettono le mani sulla Giunta". Lo ha affermato Luigi Di Maio, leader M5S, durante un comizio a Perugia.