15 ottobre 2019- 22:01 Umbria: Fico, 'risultato non avrà influenza su governo'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "D'Alema si dimise per le regionali ma io ho sempre pensato che fosse assurdo, cosa può cambiare il risultato di elezioni regionali per il governo? Per me non avrà alcuna influenza". Lo dice Roberto Fico a proposito delle regionali in Umbria e delle possibili ripercussioni sul governo di una eventuale sconfitta.