20 settembre 2019- 20:35 Umbria: fonti M5S, bene voto su Rousseau, ora chiudiamo su nome presidente

Roma, 20 set. (AdnKronos) - “Molto bene il risultato su Rousseau. Ora chiudiamo sul nome del candidato presidente e liberiamo l’Umbria dalla sola politica. I partiti facciano un passo indietro e gli umbri facciano un passo in avanti”. Così fonti M5S, a stretto giro del voto sulla piattaforma Rousseau che ha approvato il 'patto civico' per l'Umbria proposta da Luigi Di Maio.“Il capo politico M5S Di Maio contento per questo voto che apre una nuova era”, fanno sapere le stesse fonti.