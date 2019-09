20 settembre 2019- 21:45 Umbria: Fonti M5S, trattativa con Pd va avanti ma non c'è candidato presidente

Roma, 20 set. (AdnKronos) - Al momento non è stato trovato nessun accordo. Sono errate le notizie diffuse da alcuni organi di informazione in merito a una presunta convergenza tra M5S e Pd sul nome del candidato presidente della Regione Umbria. La trattativa va avanti, ma non è stato ancora definito il nome. E' quanto affermano fonti M5S.