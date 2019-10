22 ottobre 2019- 19:46 Umbria: Giorgis a carceri Spoleto e Terni, 'lavoro Polizia penitenziaria prezioso'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Oggi ho visitato i complessi carcerari di Spoleto e Terni. Due istituti ben amministrati che dimostrano quanto sia prezioso il lavoro che ogni giorno svolge la polizia penitenziaria insieme al personale dell’area trattamentale e contabile". Lo dichiara in una nota Andrea Giorgis, sottosegretario alla Giustizia."Due istituti che evidenziano, oltre alla dedizione del personale, quanto sia importante e urgente garantire, in ogni realtà, adeguate dotazioni di organico e di mezzi, per dare piena ed effettiva attuazione al precetto costituzionale della ‘rieducazione del condannato’, sancito dall’articolo 27 della Costituzione”.