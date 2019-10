28 ottobre 2019- 00:15 Umbria: Grimani (Iv), 'Pd principale colpevole di questo disastro'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Penso che il risultato era annunciato visto gli ultimi mesi che hanno caratterizzato la vita politica in Umbria. Salvini conferma la sua forza e il Pd è il principale colpevole di questo disastro". Leonardo Grimani, senatore umbro ex-Pd passato con Italia Viva, commenta così all'Adnkronos il voto nella regione. "Una gestione pessima con un commissario nominato inopportunamente che non ha rappresentato tutto il partito ma solo una parte. Che ha criminalizzato un pezzo di cultura politica del Pd legata ai cattolici democratici e che non ha perseguito mai la strada del rinnovamento. Per non parlare della candidatura Fora prima lanciata poi rimessa nel cassetto". "Io ero segretario Pd di Terni e non sono mai stato consultato per l'assunzione delle decisioni. Considero l'alleanza con il Movimento 5 Stelle un altro errore. Quell'accordo ha un senso per la gestione delle emergenza nazionali ma non può essere un accordo strutturale. Italia Viva è l'alternativa alla demagogia populista della destra e alla foto scomposta di Narni".