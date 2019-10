24 ottobre 2019- 14:34 **Umbria: Italia Viva non sarà a evento domani, 'non siamo candidati'**

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Italia Viva, a quanto si apprende da fonti parlamentari, non dovrebbe partecipare all'evento di governo sulla manovra domani in Umbria, lanciato da Luigi Di Maio. "Noi non siamo candidati", si spiega.