18 maggio 2019- 18:34 Umbria: Lollobrigida, 'farsa del Pd'

(AdnKronos) - “Farsa del Pd oggi in Umbria: il centrosinistra in Consiglio regionale respinge le dimissioni della Marini che si salva per un voto. Il suo! Imbarazzante. Per non dire vergognoso. Voto subito!”. Lo scrive su Twitter il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.