26 ottobre 2019- 15:57 Umbria: Losacco (Pd), 'elezioni già segnate, con alleanza M5S sono contendibili'

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Le elezioni in Umbria erano già segnate. La Lega era in netto vantaggio rispetto ai candidati sia del Pd che del M5S, questa nuova alleanza invece ha reso anche l'Umbria contendibile. Vedremo come finirà ma di sicuro siamo in una condizione completamente diversa rispetto a un mese fa quando con i Cinquestelle avevamo due candidati diversi e separati". Così all'Adnkronos il commissario del Pd siciliano Alberto Losacco commentando le prossime elezioni in Umbria.