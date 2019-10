28 ottobre 2019- 00:48 Umbria: M5S, 'patto civico laboratorio ma esperimento non ha funzionato'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il patto civico per l’Umbria lo abbiamo sempre considerato un laboratorio, ma l’esperimento non ha funzionato". Si legge in un post Fb del Movimento 5 Stelle. "Facciamo prima di tutto i nostri migliori auguri di buon lavoro alla nuova presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e ringraziamo Vincenzo Bianconi per il coraggio che ci ha messo e le energie spese in questo percorso. Un grande grazie va agli attivisti e ai volontari che ci hanno messo la faccia più di tutti, in questa campagna elettorale in cui abbiamo sempre saputo che vincere sarebbe stato difficile", si legge ancora.