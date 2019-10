28 ottobre 2019- 16:09 Umbria: Malpezzi, 'non incide su governo ma serve svolta'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il voto in Umbria segna una sonora e prevedibile sconfitta che non avrà alcun impatto sulla vita del governo: si tratta di un voto regionale e che non può essere letto in chiave nazionale (come sempre, tra l’altro). Due cose, però, vanno dette chiaramente". Lo scrive su Facebook Simona Malpezzi, senatrice Pd e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento"La prima riguarda l'azione dell'esecutivo. Siamo stati chiamati non semplicemente a risolvere i problemi di finanza pubblica lasciati dal precedente governo, ma anche a dare un chiaro segnale di svolta con un ritorno alla crescita, all'abbassamento della pressione fiscale, all'investimento di risorse per le famiglie e i giovani, allo sblocco degli investimenti. Dobbiamo concentrarci su questi obiettivi e smetterla con i tatticismi e i distinguo. Serve unità di intenti non solo a parole ma nei fatti".