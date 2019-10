26 ottobre 2019- 08:36 Umbria: Marattin, 'Renzi assente? progetto Iv diverso, noi liberal-democratici'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Non mancava Matteo Renzi nella foto di Narni? "Non credo. Pd, M5S e LeU stanno costituendo un’alleanza politica strutturale, magari pure un soggetto politico unico: una socialdemocrazia innervata da movimentismo, come quella di Sanders negli Usa. Noi siamo liberal-democratici". Lo dice Luigi Marattin, vicecapogruppo alla Camera di Italia Viva, a 'la Repubblica'. "Le 'foto di...' non fanno una bella fine. Pensiamo ai contenuti. Le alleanze si fanno sulla base delle politiche da portare avanti, non con schemi precostituiti". Fosse umbro, chi voterebbe? "Mi auguro vinca il candidato alternativo al fronte sovranista". Da elettore emiliano, cosa si augura per le prossime regionali? "Che vinca Stefano Bonaccini perché ha dimostrato di saper governare bene con risultati concreti, portando la Regione ai vertici nazionali per Pil. Detto ciò, la dimensione del nostro impegno come Iv sarà anche legata al tasso di innovazione che Stefano vorrà portare".