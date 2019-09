29 settembre 2019- 16:23 **Umbria: Marcucci, 'no a inseguire M5S su vincolo mandato, Verini ci ripensi'**

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Inseguire il M5S, prevedere una multa, inserire una sorta di vincolo di mandato per i candidati alle regionali del Pd in Umbria non mi sembra affatto una buona idea. Il commissario del Pd Walter Verini ci ripensi". Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci