26 ottobre 2019- 17:33 Umbria: Miceli (Pd), 'non penso a débacle, ma Regionali non determinano sorti governo'

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Io non credo che le elezioni in Umbria saranno una débacle per il Pd e il M5S e comunque non credo neanche sarà determinante per il prosieguo. E' chiaro che Salvini tenterà di farle diventare l'elemento dirompente per dimostrare che il popolo vuole lui e che questo è un governo abusivo ma personalmente non ritengo che l'Umbria, ma le Regionali in generale, siano l'elemento determinante per le sorti del governo". Così all'Adnkronos il deputato del Pd Carmelo Miceli, a margine di un evento del Pd organizzato a Palermo.