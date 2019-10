28 ottobre 2019- 14:09 Umbria: Nobili a Calenda, 'quanta malafede su Renzi'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Ma quanto sei in malafede Carlo? Renzi come sai bene ha proposto un governo per evitare che l’Italia, come l’Umbria, finisse nella mani di Salvini. Certo non alleanza con M5S. E meno male: se avessimo ascoltato te oggi Salvini entrava a Palazzo Chigi coi pieni poteri che voleva". Luciano Nobili di Italia Viva replica così via twitter a Carlo Calenda per aver additato Matteo Renzi come principale artefice dell'alleanza con M5S.