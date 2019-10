24 ottobre 2019- 18:33 Umbria: Nobili, 'Iv non va a Narni? Noi non candidati ma sostegno a Bianconi'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Non saremo domani a Narni perché non siamo candidati". Lo dice Luciano Nobili di Italia Viva rispetto alla manifestazione domani a Narni con il premier Giuseppe Conte e i leader di Pd, M5S e Leu. Italia Viva invece non ci sarà. "Non ci siamo perchè non siamo candidati ma, come ha detto Matteo Renzi, voteremo per Vicenzo Bianconi".