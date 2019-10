10 ottobre 2019- 18:08 Umbria: Noto sondaggi, 'Tesei sfiora 50%, Bianconi tocca 43'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Donatelli Tesei, candidata del centrodestra (Lega, Fdi e Fi) appoggiata da 5 liste civiche, ad oggi avrebbe tra il 47% e il 51%, mentre quello di Pd e M5S Vincenzo Bianconi, sostenuto da 5 liste civiche, otterrebbe tra il 39% e il 43%. E' quanto rileva un sondaggio di Antonio Noto di 'Noto sondaggi', sulle intenzioni di voto relative alle elezioni regionali in Umbria, che verrà reso noto nella puntata di 'Porta a porta' in onda questa sera. "Il terzo candidato in ordine di consenso, proveniente anche lui dall’area di centrodestra, Claudio Ricci, appoggiato da 3 liste civiche, si fermerebbe tra il 5,5% e il 7,5%. Gli indecisi sarebbero oggi circa il 29%.