29 settembre 2019- 15:53 Umbria: Orfini, 'multe? Zingaretti intervenga contro questa sciocchezza'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Non avevo capito che la scelta di costruire un'alleanza Pd-M5s in Umbria, scelta peraltro mai discussa, prevedesse l'obbligo di emulare le parti peggiori del grillismo. La scelta di inserire il vincolo di mandato con tanto di multa è qualcosa al di fuori della cultura politica democratica e spiace davvero che qualcuno non se ne renda conto". Lo dice Matteo Orfini del Pd sulla multa agli eletti Pd in Umbria se dovessero cambiare casacca. "Spero che Zingaretti intervenga al piu' presto per correggere questa sciocchezza. La compattezza di un partito si crea con la politica, non con le multe".