28 ottobre 2019- 16:59 Umbria: Rosato (Iv), 'governo nato per fare, non per giustificare foto Narni'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il voto in Umbria non ha valenza nazionale. Il governo vada avanti a fare le cose che deve fare. È nato per salvare l'Europa, non per giustificare la foto di Narni. #ItaliaViva". Lo scrive su twitter Ettore Rosato di Italia Viva.