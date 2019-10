23 ottobre 2019- 18:00 Umbria: Salvini, 'Di Maio con che faccia chiede voti dopo alleanza con Pd?'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Non so con che faccia verrà Di Maio a chiedere voti in Umbria, dopo che prima hanno fatto arrestare quelli del Pd e poi ci si sono alleati". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. "Viene in Umbria ma non raccatterà nemmeno 2 voti...".