23 ottobre 2019- 17:58 **Umbria: Salvini, 'Zingaretti e Di Maio la girano come i puffi...'**

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Ci sono Zingaretti e Di Maio che girano l'Umbria, silenziosamente e pure vergognandosi un po'". Sono "come i puffi, il Grande Puffo e Puffo Di Maio. Ma hanno capito che non è aria, domenica perdono". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. "Di Maio, Zingaretti, Conte, Renzi, pensateci. Liberate questo Paese e fate decidere agli italiani da chi vogliono essere governati. Magari riscelgono voi, per carità, anche se a occhio, guardando piazza San Giovanni e la 'Leopoldina' o le piazze vuote di Di Maio e Zingaretti, direi di no...", conclude.