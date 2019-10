24 ottobre 2019- 13:01 Umbria: Speranza, 'sì a evento su manovra, ci sarò'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Sì, ci sarò". Il ministro Roberto Speranza risponde così all'Adnkronos, a margine dell’iniziativa Airc al Quirinale, a proposito della proposta lanciata da Luigi Di Maio per un evento domani in Umbria con tutti i rappresentanti della coalizione di governo (invitato anche il premier Giuseppe Conte) per spiegare nei dettagli la manovra. I dettagli dell'evento "li stiamo ancora discutendo", aggiunge Speranza. Innanzitutto la location. Quanto all'orario dovrebbe essere in mattinata, "attorno alle 11".