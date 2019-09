20 settembre 2019- 22:12 Umbria: trattativa M5S-Pd va avanti, spunta nome Di Maolo

Roma, 20 set.(AdnKronos) - Proseguono tra M5S e Pd le trattative per individuare un candidato presidente per la Regione Umbria. Si respira un'atmosfera di fiducia ed ottimismo, anche se è presto per parlare di accordo raggiunto. Il nome spuntato nelle ultime ore è quello di Francesca Di Maolo, presidente del 'Serafico', centro di riabilitazione per disabili di Assisi.