28 ottobre 2019- 16:26 Umbria: Verducci, 'segreteria nazionale ha molte responsabilità' (2)

(Adnkronos) - E ancora: "La sconfitta in Umbria viene da lontano, ma le responsabilità dell'attuale segreteria nazionale sono molte: aver 'giustiziato' Catiuscia Marini, a prescindere dal merito dell'indagine e senza alcuna discussione politica. Aver voluto il voto il prima possibile, con ricadute enormi che avrà a cascata sull'Emilia Romagna. Aver composto liste chiuse ed escludenti, senza alcun riscontro nella società, figlie di un feroce controllo correntizio. Aver avallato un Pd 'grillizzato' al punto di introdurre una penale che assomiglia in tutto e per tutto ad un vincolo di mandato, e dunque sovvertendo (noi, il Pd!) uno dei perni della Costituzione".